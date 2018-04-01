В Вилково Одесской области подтоплена треть улиц

По информации председателя Килийского райсовета Павла Бойченко, в домах воды пока нет, но на случай необходимости подготовлены места для размещения людей.

В городе Вилково Одесской области подтоплено около 30% улиц.

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Об этом председатель Килийского районного совета Павел Бойченко сообщил на своей странице в Facebook.

По его данным, за ночь уровень води в Вилково поднялся еще на 10 сантиметров и достиг отметки 181 сантиметра.

"Ветер с моря около 20 метров в секунду, высокая волна. Подтоплено около 30% улиц города. В домах воды пока нет. Будут солится временные кладки. С продуктами питания проблем нет. На случай необходимости подготовлены места для размещения людей", - написал Бойченко.

Он также добавил, что по состоянию на 15:30, ветер в городе стих, уровень води понижается.

Ситуация находится на постоянном контроле главы Одесской ОГА Максима Степанова, добавил Бойченко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 марта, в Килийском районе Одесской области под угрозой затопления водами реки Дунай находятся более 100 тысяч местных жителей.

Глава Одесской ОГА Степанов обратился к вице-премьер-министру, министру регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадию Зубко с просьбой о содействии в выделении средств на ремонт дамб и шлюзов на Дунае, которые находятся в аварийном состоянии. Ориентировочная сумма для аварийного ремонта этих сооружений составляет 117 миллионов гривень.

Кроме того, на юге области с 3 по 5 апреля ожидается штормовое предупреждение.

Протяженность дамб вдоль Дуная составляет более 200 километров. Они защищают от частичного затопления населенные пункты Ренийского, Измаильского и Килийского районов Одесской области, а также сельскохозяйственные угодья, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения. В настоящее время 10 участков дамб и 5 шлюзов, которые входят в защитный фронт, являются аварийными.