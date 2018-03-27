В Одесской области подсчитали, сколько нужно денег на ремонт аварийных плотин и шлюзов на Дунае

Необходимую сумму председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов намерен в ближайшее время просить у Кабинета министров.

На ремонт аварийных дамб и шлюзов на реке Дунай в Одесской области необходимо около 117 млн грн, чтобы предотвратить возможное затопление населенных пунктов региона.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом глава ОГА Максим Степанов заявил сегодня во время выездного совещания в городе Вилково Килийского района, где произошло подтопление водами Дуная.

Отмечается, что Степанов обратится в Кабинет министров с просьбой выделить средства на ремонт аварийных дамб и шлюзов на Дунае, а необходимые для этого 117 млн грн можно использовать из резервного фонда Кабинета министров или из природоохранного фонда Министерства экологии и природных ресурсов.

Как уточнили в пресс-службе, в ближайшее время расчеты по ремонту и реконструкции защитных дамб и шлюзов будут уточнены. После этого, предположительно на следующей неделе, состоится заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, после чего будет подготовлено соответствующее обращение в Кабмин.

По словам Степанова, ремонт гидротехнических сооружений, которые возведены порядка 70 лет назад, необходимо провести, чтобы навсегда решить проблему затопления населенных пунктов.

«Большинство этих шлюзов и дамб – в аварийном состоянии... Последствия от возможных чрезвычайных ситуаций составят миллиарды гривен. Надо прекращать эту нашу национальную забаву – спасать. Лучше один раз провести предупредительные меры, отремонтировать эти гидротехнические сооружения. Ведь мы говорим о десятках тысяч людей, которые здесь живут», - подчеркнул глава ОГА.

Протяженность дамб вдоль Дуная составляет более 200 км. Они защищают от частичного затопления населенные пункты Ренийского, Измаильского и Килийского районов Одесской области, а также сельскохозяйственные угодья, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения. В настоящее время 10 участков дамб и 5 шлюзов, которые входят в защитный фронт, являются аварийными.

Как сообщал УНИАН, на данный момент в Килийском районе Одесской области (юг региона) под угрозой затопления водами реки Дунай находятся более 100 тыс. местных жителей.