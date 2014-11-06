МИД предостерег украинцев от поездок в Пакистан

Об этом сообщили в департаменте политики и коммуникаций МИДа. "В связи со сложной ситуацией с безопасностью в Пакистане, в частности, активизацией деятельности террористических и экстремистских организаций, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в указанную страну», - говорится в сообщении.

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Гражданам Украины, которые продолжают находиться на территории Пакистана, МИД советует проявлять повышенную бдительность и осторожность, соблюдать правила личной безопасности, избегать мест массового скопления людей, постоянно отслеживать сообщения о развитии ситуации в стране.