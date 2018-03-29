Суд продлил арест подозреваемому в захвате «Укрпочты» в Харькове

Также суд решил назначить подготовительное заседание по этому делу на 11:30 16 апреля 2018 года.

Суд в Харькове продлил на 2 месяца арест обвиняемому в захвате отделения "Укрпочты".

Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда города Харькова, сообщает пресс-служба учреждения.

"Обвиняемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области № 27 (г. Харьков) на 60 дней, то есть до 27 мая 2018 года", - говорится в сообщении.

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Также суд решил назначить подготовительное заседание по этому делу на 11:30 16 апреля 2018 года.

Как сообщал УНИАН, происшествие произошло 30 декабря 2017 года в Харькове около 15.00. Мужчина зашел в одно из отделений Харьковской дирекции ОАО «Укрпочта» на ул. Шевченко, вблизи станции метро «Киевская». Он заблокировал выход из помещения, где находились трое сотрудников «Укрпочты» и шесть посетителей, среди которых двое детей. Мужчина был в маске, имел при себе предметы, похожие на пистолет и нож. Он сообщил, что у него взрывчатка, и угрожал привести ее в действие.

Около 20.00 все заложники были освобождены.

Кроме того установлено, что дома злоумышленник выращивал и хранил наркотическое средство - «каннабис».