В Днепропетровской области задержаны два человека за распространение в интернете сепаратистских идей

14:38, 24 марта 2018
Общество
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fotokanal.com

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«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух жителей Днепропетровской области, которые по заданию спецслужб РФ проводили антиукраинскую агитацию в социальных сетях», - говорится в сообщении.

«Правоохранители установили, что злоумышленники распространяли в интернете агитацию за создание так называемой «Новороссии» и идеи территориального расширения террористических образований «Л/ДНР», - отметили в пресс-центре.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что агитаторов наняли жители временно оккупированного Донецка и Крыма, представлялись сотрудниками органов безопасности РФ.

«Непосредственное установление контакта произошло из близких родственников и друзей злоумышленников, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины», - отметили в пресс-центре.

Кроме того, сотрудники СБУ зафиксировали, что одной из задач агентов был поиск пророссийски настроенных лиц для участия в фейковых протестных акциях.

При проведении ряда санкционированных обысков правоохранители обнаружили компьютерное оборудование, которое использовалось злоумышленниками для распространения антиукраинских материалов, и средства связи для общения с российскими кураторами.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110  Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

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Теги: #Днепропетровщина#СБУ