СБУ прикрыла террористическую организацию в Харькове, поставлявшую секретную информацию в Москву

В ситуации гибридной войны каждый провал, глупость или откровенное преступление украинских чиновников - благодатная почва для сторонников "русского мира" и "Новороссии". Здесь им и поводов искать не надо: стоит поднять лозунг справедливости. И работают на врага люди совсем небезталанные.

В Харькове главарем террористической организации стал успешный ученый. Виртуозно умел убеждать, говорят его подчиненные. Быстро сколотил подпольную организацию, которая мечтала взять реванш за "Харьковскую народную республику". А когда его разоблачила контрразведка СБУ, пророссийские медиа подняли шумиху: задержали, мол, обычного пенсионера.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Он отдыхает на альпийских курортах, планирует бизнес в Европе и, при этом, делает все, чтобы над Харьковом взвился российский триколор. "Если бы Я был моложе, то к Стрелкову бы пошел!", - говорит Мехти Логунов.

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Почтенный возраст этого дедушки не дал ему возможности с оружием в руках поддержать "русский мир". И тот же преклонный возраст может уберечь его от правосудия. "Мое оружие вот здесь!", - показывает на голову.

Однако, в истории седовласого интеллектуала фигурирует и реальное оружие. Парню, который отсидел в тюрьме, дед сделал предложение пройти обучение в диверсионном центре в России. Оружие уже ждало парня недалеко от его дома. Тайник был отмечен на карте, которую контрразведчики нашли в бумагах деда. Теперь парень ждет мести. "Физически боюсь за свою жизнь", - говорит парень.

И он не один боится старика. Ольга - переводчик. На просьбу ученого переводила различные фальшивки. Это было мощное информационное оружие. И он добросовестно давил на ее крючок. Признается, что его пропагандистские опусы попадали к пророссийски настроенным парламентариям в немецком Бундестаге.

"Я отправил материал Саре Вагенкнехт. Когда она в парламенте говорила, произнесла слова, и это были мои слова", - говорит Мехти Логунов.

И сразу же эту речь начинают цитировать российские пропагандисты. Якобы, как мнение Бундестага.

Для убеждения своих подчиненных старик не брезговал никакими методами. Переводчица регулярно получала от него видео погибших на Донбассе детей. Это его настроило на определенный антиукраинский лад и поэтому она согласилась переводить.

Так, в разный способ дед убедил работать на себя 18 харьковчан. "У задержанного было такое правило, что люди в его группе не общались между собой и не были знакомы", - отмечает оперативник контрразведки "Танаис".

Особенно старого интересовал Харьковский физико-технический институт, где проводят ядерные исследования. Его интересовали данные о радиоактивных отходах, где они хранятся. Террористы обычно интересуются радиоактивными отходами для создания так называемой "грязной бомбы". Для чего они старому ученому, остается только догадываться.

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Информация о военных объектах и количестве вооружения, личные данные украинских военных и патриотически настроенных харьковчан, - все это через него получали в Москве. Более того, он искал секретные разработки для украинской армии. И нашел. Он встречался с одним из разработчиков новой технологии усиления брони. Хотел за деньги передать российской разведке. "Но сначала броня, - говорит он ученому. – а потом деньги".

В своем достаточно преклонном возрасте старик имел тягу к красивой жизни. Встречи всегда назначал в модных местах, например, в ирландском пабе. За одним из столиков ему передали информацию о военных разработках. Но дедушка не знал, что прямо над ним - камера наблюдения.

Молодой ученый согласился на сотрудничество с контрразведкой. На нем - скрытая камера. Должен был передать секретный отчет о научно-исследовательскую работу. Секретную работу дед решает самостоятельно везти в Москву. Потому что понимает, что российская разведка хорошо за нее заплатит.

Но в Москву в этот раз военная тайна не доехала. Группа раскрыта. Главарь арестован. Несмотря на все усилия предателей, новая броня будет спасать жизни украинских бойцов. А "русский мир" и на этот раз не превратит Харьковщину на руины Донбасса.