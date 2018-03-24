В Харькове выявлен "реабилитационный центр", где молитвами и насилием от наркомании "лечили" почти 40 человек

Людей в «центре» удерживали принудительно в антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения.

Харькове правоохранители обнаружили нелегальный «реабилитационный центр», в котором от наркомании и алкоголизма почти 40 человек «лечили» молитвами и насилием.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова, «центр» был обнаружен 22 марта.

По его данным, «центр» находился в одном из домов в частном секторе в Московском районе города. Во время санкционированного судом обыска в доме обнаружено 39 женщин и мужчин.

«На сегодняшний день установлено, что к пациентам, которых «лечили» в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве «лечения» пациенты читали Библию и молились», - отметил Куприянов.

На трех этажах в здании размещены спальни с двухъярусными кроватями, кухня и несколько санузлов. На некоторых кроватях лежали грязные матрасы и одеяла. Некоторые из них вообще были без постельного белья. Помещения плохо отапливались. В отдельных комнатах с потолка стекала вода, а стены покрылись плесенью. Все окна были закрыты и без ручек для открывания, а межкомнатные двери оборудованы запорными устройствами и замками.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса ("незаконное лишение свободы или похищение человека").

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.