Самая дешевая страна против самой дорогой: сравнение цен и зарплат в Украине и Норвегии (видео)

16:37, 22 марта 2018
Общество
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Мы сравнили цены в Украине и Норвегии. Оказывается, средняя стоимость аренды квартиры в Осло и Киеве отличается наполовину, а средняя зарплата в Норвегии чуть ли не в 20 раз выше, чем в Украине.

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Согласно данным Минфина, по состоянию на январь 2018 года, средняя зарплата в Украине составляет 7711 гривен. Среднестатистический норвежец получает в месяц больше 5000 евро.

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Теги: #Украина#рейтинг#Норвегия#коммунальные тарифы#средняя зарплата