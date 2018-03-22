Самая дешевая страна против самой дорогой: сравнение цен и зарплат в Украине и Норвегии (видео)

В рейтинге самых дешевых стран наряду с Украиной также оказались Египет и Пакистан.

Украина вошла в тройку самых дешевых для жизни стран мира. Дешевле, чем в Украине, можно прожить лишь в Пакистане и Египте. В пятерку самых дорогих стран вошли Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

Мы сравнили цены в Украине и Норвегии. Оказывается, средняя стоимость аренды квартиры в Осло и Киеве отличается наполовину, а средняя зарплата в Норвегии чуть ли не в 20 раз выше, чем в Украине.

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Согласно данным Минфина, по состоянию на январь 2018 года, средняя зарплата в Украине составляет 7711 гривен. Среднестатистический норвежец получает в месяц больше 5000 евро.