Скандальный экс-прокурор и владелец криптофермы Сус раньше срока вышел из Лукьяновского СИЗО

Сус уже после увольнения раскошелился на залог размером в миллион двести тысяч гривень и отказался рассказывать, откуда у него деньги.

Бывший заместитель руководителя Департамента Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрий Сус по постановлению суда раньше срока вышел из Лукьяновского СИЗО.

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Как сообщает ТСН, он был арестован на сорок суток, поскольку не внес залога. На повторном его аресте следствие не настаивало, ибо Дмитрий Сус уже после освобождения раскошелился на залог размером в миллион двести тысяч гривень.

Бывшего прокурора подозревают в присвоении чужого имущества, а также он, находясь на посту, якобы продавал вещественные доказательства в уголовных процессах.

Согласно решению суда, Сус должен жить в Хмельницком, его киевская квартира арестована. В Хмельницкий он перевез и свою ферму для майнинга криптовалют. Кто именно внес за него залог и почему не внесли деньги еще до ареста и был ли это криптовалюта - на эти вопросы Сус отказался отвечать.

«Нацбанк еще не принимает крипотовалюту. Я об этом (кто внес залог - ред.) не хочу говорить», - заявил Сус.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты показали записанное на мать имение одного из руководителей ГПУ под Киевом.