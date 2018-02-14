Экс-прокурора Суса взяли под стражу без права на залог

01:09, 14 февраля 2018
Общество
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Дмитрия Суса взяли под стражу / Фото УНИАН

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на постановление Соломенского райсуда Киева.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Соломенский райсуд Киева избрал Сусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение 60 дней. Экс-прокурора также обязали носить электронный браслет.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Суса 25 июля в международном аэропорту «Борисполь».

На следующий день ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 УК Украины.

Ему инкриминируется завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением; завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно; представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону Украины "О предотвращении коррупции".

В ноябре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко вынес выговор за ложь в декларации и удовлетворил заявление Суса о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.

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Теги: #Дмитрий Сус#экс-прокурор Сус