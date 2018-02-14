Экс-прокурора Суса взяли под стражу без права на залог

Экс-прокурору Сусу инкриминируется завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Бывшего заместителя руководителя департамента особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса взяли под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на постановление Соломенского райсуда Киева.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Соломенский райсуд Киева избрал Сусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение 60 дней. Экс-прокурора также обязали носить электронный браслет.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Суса 25 июля в международном аэропорту «Борисполь».

На следующий день ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 УК Украины.

Ему инкриминируется завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением; завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно; представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, согласно закону Украины "О предотвращении коррупции".

В ноябре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко вынес выговор за ложь в декларации и удовлетворил заявление Суса о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.