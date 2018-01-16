Скандальный экс-прокурор Сус за время домашнего ареста организовал в квартире биткоин-ферму (видео)
20:57, 16 января 2018
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Сус не терял время зря под домашним арестом.
У экс-прокурора Дмитрия Суса истек срок домашнего ареста. Он записал дорогое авто на бабушку, а в прошлом году со скандалом был уволен из Генпрокуратуры и полгода не имел права покидать квартиру круглосуточно.
За это время он умудрился заняться бизнесом - дом превратил в биткоин-ферму, сообщает ТСН.
Как сообщал УНИАН, сотрудник Суса был задержан за кражу талонов на бензин.
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