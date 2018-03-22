СБУ задержала вандалов, которые громили польские и еврейские памятники на заказ РФ

У злоумышленников обнаружили георгиевские ленты и триколоры.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группировку, участники которого причастны к ряду актов вандализма по отношению к польским и еврейским памятникам на территории Украины.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, злоумышленники действовали по заказу российских спецслужб.

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"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района на Волыни злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, которые погибли в сентябре 1939 года в боях с красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 года вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании еврейской общины «Еврейский дом» в Сумах", - говорится в сообщении.

Во время обысков в жилищах злоумышленников сотрудники СБУ нашли гранаты, тротиловые шашки, холодное оружие, георгиевские ленты и триколоры.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, в феврале райцентре Яворов на Львовщине неизвестные злоумышленники разбили табличку, установленную на краеугольном камне на месте будущего памятника польскому королю Яну III Собескому.