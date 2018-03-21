В Николаеве прощаются с летчиком-героем АТО Волошиным (фото)

Его похоронят в Луганской области, откуда он родом.

В Николаеве сегодня прощаются с трагически погибшим военным летчиком, участником АТО и руководителем местного аэропорта Владиславом Волошиным.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония прощания проходит в ритуальной зале Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы.

Проводить в последний путь Волошина пришли сотни горожан, представителей различных общественных организаций, активисты, коллеги погибшего, представители областной и городской власти.

Погибшего похоронят в Луганской области, откуда он родом.

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Как известно, СМИ обнародовали телефонную переписку Волошина, в которой говорится, что он хотел писать заявление на увольнение, но председатель ОГА продлил ему контракт, также и.о. руководителя аэропорта писал, что у него "суицидальные настроения".

18 марта сообщалось, что в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Во время службы совершил 33 боевых вылета.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.