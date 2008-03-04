Украина не имеет собственного газа в хранилищах?

НАК «Нафтогаз Украины» не имеет в своих хранилищах собственного газа, поэтому заявления нынешнего руководства компании о том, что в случае прекращения поставок "Газпромом" у Украины достаточно собственных запасов - это миф, заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале ІСТV директор Центра энергетических исследований Константин Бородин.

«Согласно прогнозному балансу НАК «Нафтогаз Украины» от 3 января 2008 года на 2008 год объем собственного газа НАК «Нафтогаз Украины» в подземных хранилищах составляет 40 миллионов кубических метров. Это потребление Украины приблизительно за 3 часа. Остальной газ состоянием на 1 января составлял 22 миллиарда кубических метров. Из них 13,9 - «РосУкрЭнерго», 3,5 - « УкрГаз-Энерго», 3,1 - «Укрнафта», 1 миллиард 900 миллионов - коммерческие структуры, и полмиллиарда - госрезерв. Состоянием на 1 марта, т.е. через 2 месяца, остаток газа в хранилищах - 15,6 миллиарда кубометров. Т.е. потреблено свыше 7 миллиардов кубометров. Ни одного договора на куплю этого газа ни с «РосУкрЭнерго», ни с «УкрГаз-Энерго», ни с «Укрнафтой», ни с коммерческими структурами, ни с кем НАК «Нафтогаз Украины» не заключал. Нет таких договоров. Это классическая кража газа в объеме свыше 7 миллиардов кубометров из подземных хранилищ» - заявил Бородин.

Вместе с тем, советник премьер-министра по энергетическим вопросам, народный депутат Александр Гудима ответил на эту информацию так: «Можете видеть, чего достойные заявления правительства Януковича, что они оставили преемникам полный порядок в сфере. Они оставили нам пустые газохранилища»

ICTV