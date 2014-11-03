Опубликовано новое видео о «киборгах» из Донецкого аэропорта
18:00, 03 ноября 2014Общество
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Журналист создал видео, используя фотографии украинских военных.
Лойко создал видео о "киборгах" / facebook.com/sergei.loiko
Корреспондент издания The Los Angeles Times Сергей Лойко создал видео о "киборгах", которые защищают Донецкий аэропорт.
Для видео журналист использовал фотографии украинских военных, которые продолжают борьбу за аэропорт.
Ранее также появились фотографии «киборгов» из Донецкого аэропорта. В то же время, в штабе АТО аэропорт называют «стратегическим объектом».
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"Наши подразделения, которые находятся там, готовы реагировать на любые вызовы, которые могут возникнут в рамках выполнения задач по охране и обороне стратегического объекта", - говорит штаб Антитеррористической операции.
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