Донецкий аэропорт: как "киборги" воюют с боевиками. Фоторепортаж из горячей точки

Военные заявляют, что обстановка вокруг Донецкого аэропорта, перемещения боевиков и их техники постоянно отслеживаются.

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"Наши подразделения, которые находятся там, готовы реагировать на любые вызовы, которые могут возникнут в рамках выполнения задач по охране и обороне стратегического объекта", - говорит штаб Антитеррористической операции.

Ежедневно поступают сообщения о постоянных попытках штурма аэропорта в Донецке.

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