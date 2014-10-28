Донецкий аэропорт: как "киборги" воюют с боевиками. Фоторепортаж из горячей точки
13:04, 28 октября 2014Общество
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Украинские военные держат оборону в Донецком аэропорту и отбивают постоянные попытки штурма боевиков.
Украинские десантники разгружают транспорт в Донецком Аэропорту / facebook.com/sergei.loiko
Военные заявляют, что обстановка вокруг Донецкого аэропорта, перемещения боевиков и их техники постоянно отслеживаются.
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"Наши подразделения, которые находятся там, готовы реагировать на любые вызовы, которые могут возникнут в рамках выполнения задач по охране и обороне стратегического объекта", - говорит штаб Антитеррористической операции.
Ежедневно поступают сообщения о постоянных попытках штурма аэропорта в Донецке.
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