Донецкий аэропорт: от яркой искры надежды до выжженного каркаса - The Washington Post

Майкл Бирнбаум в своей статье, которая называется «Донецкий аэропорт: от яркой искры надежды до выжженного каркаса», опубликованной в американской газете The Washington Post, пишет, что еще несколько месяцев назад Донецкий аэропорт был блестящим свидетельством многообещающего будущего Украины. Сейчас это мрачный обгоревший каркас, где продолжаются интенсивные боевые действия, несмотря на то, что почти восемь недель назад было объявлено о прекращении огня.

Битва за аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева происходит в то время, когда воюющие стороны в Украине официально должны были сложить оружие. Это один из последних эпизодов тяжелого конфликта между украинскими властями и пророссийскими мятежниками, в котором слова часто расходятся с действиями.

Повстанцы отрезали часть промышленного центра восточной Украины. Если им удастся полностью захватить аэропорт, в их руках окажется важная часть инфраструктуры, которая могла бы помочь им снабжать их протогосударство, свободное от контроля центрального правительства Украины. В этом случае они бы также избавились от украинского форпоста, который находится рядом с их штаб-квартирой в областном центре.

Украинских солдат, которые остаются в аэропорту (многие из них – плохо обученные добровольцы), украинские СМИ прозвали «киборгами», поскольку они вызывают уважение и удивление, ведь уже так долго не отступают. Похоже, что для Украины оставить аэропорт под своим контролем менее важно, чем для повстанцев захватить его, но так много солдат уже погибло, пытаясь отстоять его, что потерять контроль над ним было бы горьким поражением.

«Он не имеет стратегического значения. Это просто символ», – сказал Владимир Шилов, командир роты в батальоне «Днепр-1», добровольческого формирования, которое ведет борьбу рядом с аэропортом. «Люди в Донецке видят, как на диспетчерской вышке развивается украинский флаг. Это шок».

Первый раз повстанцы напали на аэропорт через несколько часов после избрания президентом Украины Петра Порошенко 25 мая. Мятежники, видимо, ожидали, что, поскольку аэропорт был совсем новым и таким красивым, украинское правительство лучше отдаст им его, чем будет наблюдать, как его разрушают. Его реконструировали всего несколько лет назад, чтобы Донецк смог принять Чемпионат Европы по футболу в 2012 г. Но правительственные войска разгромили мятежников во время жестокого противостояния.

С тех пор украинские военные удерживают аэропорт под своим контролем, несмотря на то, что это место стало ареной интенсивных столкновений. Украинские лидеры предложили мятежникам обменять аэропорт на часть подконтрольной им территории где-нибудь в Донецкой области. Но повстанцы, по-видимому, не проявили большого интереса к этому предложению.

Парламентские выборы, которые состоялись в воскресенье, неожиданно принесли очень хорошие результаты партии премьер-министра Арсения Яценюка, союзника Порошенко, который раскритиковал соглашение о прекращении огня, поскольку считает его уступкой в пользу мятежников и России. 2 ноября повстанцы планируют провести свои собственные выборы, что еще больше увеличит разрыв между двумя сторонами конфликта.

Сейчас ожесточенные бои продолжаются, в то время как шаткое перемирие сохраняется только на словах, но не в действительности.