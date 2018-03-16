В Одессе начался суд над воспитательницей лагеря «Виктория», в котором при пожаре погибли дети

Меру пресечения женщине сегодня не избирали, так как прокуратура не подавала соответствующее ходатайство.

Киевский районный суд Одессы сегодня провел подготовительное заседание по делу воспитательницы детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Натальи Янчик (Цокур), в котором во время пожара в сентябре 2017 года погибли трое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, обвинительный акт в отношении старшего воспитателя лагеря «Виктория» назначен к судебному разбирательству.

«16 марта состоялось подготовительное заседание относительно старшего воспитателя лагеря «Виктория», которая была ответственна за пожарную безопасность», - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеТрагический пожар в Одессе: дело директора детского лагеря "Виктория" передали в судОтмечается, что женщина обвиняется в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей вследствие небрежного недобросовестного к ним отношения, повлекшее смерть несовершеннолетних и другие тяжкие последствия).

Сегодня, как отметили в пресс-службе суда, прокуратура Одесской области не подавала ходатайство об избрании меры пресечения воспитательнице, которую 28 сентября освободили из-под стражи под поручительство народных депутатов.

«Поэтому пока меру пресечения в отношении нее не избирали», - добавили в суде.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели троих девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии, а 11 октября суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.

Приморский райсуд Одессы 14 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог 128 тыс. грн, которые почти сразу были внесены, а сам фигурант помещен в больницу. Но 30 ноября он был вновь помещен в СИЗО без права залога.

28 февраля 2018 года сотрудники прокуратуры утвердили обвинительный акт в отношении директора «Виктории».

В числе фигурантов также – бывший руководитель Киевского отдела ГСЧС Одессы и его подчиненный.