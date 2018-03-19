Кто обуздает одесских романтиков с большой и маленькой дороги?

В Одессе после резонансной аварии, унесшей жизни двух человек, обещают обновить личный состав следственного отдела, занимающегося ДТП. Поможет ли?

Мнение о нелегальных уличных гонщиках неоднозначно. Одни обсуждают их деятельность с неким пиететом, считая романтиками, в жилах которых вместо крови – бензин. Сравнивают с альпинистами, серферами и парапланеристами. Дескать, как другие рвутся в горы, ищут большую волну или небесную высоту, так дрифтеры не могут без скорости.

Другие же небезосновательно считают нелегальных гонщиков злостными хулиганами, опасное увлечение которых приводит к тяжким последствиям. Подтверждением тому стало ЧП, случившееся недавно ночью в Одессе на улице Балковской, где 21-летний водитель Toyota Camry сбил двоих людей. Мужчина и женщина, шедшие вдоль дороги по тротуару, погибли на месте. Без матери остались трое детей...

По данным пресс-службы прокуратуры Одесской области, машину на скорости занесло, и она выехала за пределы проезжей части. Общественники обнародовали запись, снятую с установленной неподалеку видеокамеры наружного наблюдения. Запечатленное шокирует – бешено несущийся автомобиль буквально сносит пешеходов и врезается в бетонную электрическую опору. Людей расшвыривает в стороны на десятки метров, мощный столб падает, словно сухой ствол старого дерева…

Активисты настаивают: водитель на Toyota совершил ДТП во время гонок, которые регулярно проводятся в этом районе – возле завода «Микрон». Признали «своего» и завсегдатаи тематических форумов Украины «по гоночному делу». Однако их реакция – крайне безответственная и довольно цинична: дескать, «дело житейское», мол, от подобного никто не застрахован...

Упомянутое ЧП – далеко не единственные последствия незаконных вылазок стритрейсеров. Так, в ноябре 2017 года в Одессе на перекрестке улиц Балковковской и Мельницкой столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека. Тогда Toyota «выскочила» на перекресток по Мельницкой на красный свет светофора и столкнулась с двумя Opel, выехавших с разных сторон с Балковской. В двух из трех авто были пассажиры.

Позднее произошло еще одно ДТП – недалеко от завода «Микрон». Водитель «ВАЗ» сбил двух девушек-пешеходов 19 и 16 лет, которых доставили в больницу. Со слов очевидцев, в начале сентября два легковых автомобиля влетели в ТРЦ «Сити центр» на улице Давида Ойстраха. Один врезалась в боковую часть здания, второй – в пристроенную к нему летнюю площадку кафе. В тот момент за столиком были две молодые женщины, не пострадавшие лишь по счастливой случайности.

И эта безнаказанность – фактор исторический: если раньше своим молчаливым игнорированием стритрейсеров покрывало старое ГАИ, то, судя по описанным выше происшествиям, сейчас идентичное отношение к нелегальным гонкам перешло по наследству и новым полицейским

Официально обстоятельства этих ЧП не назывались, но активисты настаивают, что они также произошли по вине ночных гонищков. И примеров таких происшествий немало. Отмечу, что об уличных гонщиках и их тусовках в Одессе все знают. Организовавшись в своеобразное движение, они регулярно устраивают опасные и незаконные соревнования – в черте города и за его пределами. Звук ревущего мотора в ночной тишине одесситов не удивляет давно.

Но, вот что странно – похоже, именно в Южной Пальмире любители быстрой езды (а таковых – сотни) ощущают себя вполне вольготно. Об этом свидетельствуют, например, видеоролики, сделанные, в том числе, представители некоторых СМИ. Демонстрируя свое мастерство, иные любители экстрима хвастают тем, что правоохранители знают их в лицо. Правда, «на камеру» заявляют: ПДД не нарушают и «по городу не разгоняются». На деле же видно, ограничивают себя далеко не все, чему способствует безнаказанность.

И эта безнаказанность – фактор исторический: если раньше своим молчаливым игнорированием стритрейсеров покрывало старое ГАИ, то, судя по описанным выше происшествиям, сейчас идентичное отношение к нелегальным гонкам перешло по наследству и новым полицейским.

По словам советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, в правоохранительные органы поступают многочисленные жалобы от местных жителей. Причина – недовольство работой следователей, ведущих дела по дорожно-транспортным происшествиям, приведших к тяжким последствиям.

«Признано, что проблема действительно актуальна и требует немедленного вмешательства руководства следственного управления и руководства ГУ НП в Одесской области», - говорит Форостяк. В частности, полицейским начальством принято решение обновить личный состав, задействовать новые подходы, более эффективные и отвечающие насущным потребностям. По мнению представителя главка, это позволит более качественно расследовать ДТП с пострадавшими.

Форостяк также отмечает, что виновник аварии, в которой погибли два человека, получил некоторые травмы (от удара его выбросило из автомобиля), но это не помешает привлечь его к уголовной ответственности. «Любые слухи, что якобы создаются условия, которые дадут возможность избежать наказания – безосновательны», - утверждает советник.

Любителям дрифта и драг-рейсинга не стоит забывать – настоящие гонки, это, в первую очередь, спорт, предполагающий конкретные правила, ограничения и уважение

Одесситы надеются, что так и будет, а любителям дрифта и драг-рейсинга не стоит забывать – настоящие гонки, это, в первую очередь, спорт, предполагающий конкретные правила, ограничения и уважение. Последнее должно присутствовать хотя бы по отношению к жителям и гостям города, в котором развлекаются «гонщики».

Громкая музыка, свист паленой резины и дым из-под колес должны оставаться на отдельно расположенных приспособленных площадках, на автодромах. Рассекающих по улицам «водил» необходимо сурово карать, как того требует закон. В противном случае, езда на грани фола, к которой толкает жажда адреналина, становится преступлением. А романтики на «железных конях» частенько превращаются в убийц...

Лариса Козовая