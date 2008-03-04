В Крыму скажут все про трех, ”набивающихся в друзья к натовцам”

С 4 по 6 марта в Крыму пройдут антинатовские митинги местных коммунистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского республиканского комитета Компартии Украины, коммунисты заявляют протест против так называемого "письма трех" - письма о присоединении Украины к Плану действий по членству в НАТО. «Крымские коммунисты заявляют протест против вероломного «письма троих» Виктора ЮЩЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, за спиной народа набивающихся в друзья к натовцам», - говорится в сообщении крымского рескома.

4 марта одновременно во всех регионах автономии Крымский реском КПУ собирается организовать проведение «массовых митингов протеста». Всекрымская эстафета «волны протестов» будет продолжена 6 марта в Симферополе. На центральной площади города – площади им. Ленина коммунисты обещают устроить «многотысячный антинатовский митинг».