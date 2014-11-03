Во Львове из-за резкого потепления остановили отопительный сезон
Во Львове из-за повышения температуры воздуха завтра будет прекращена подача отопления.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"Как сообщили в "Львовтеплоэнерго", в связи с повышением температуры внешнего воздуха, начиная с завтрашнего дня, 4 ноября, подачу отопления будет приостановлено", - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что во время прошлого отопительного сезона в течение осени три раза полностью отключалась подача отопления в связи с повышением температуры.
"В этом году мы также готовы полностью приостановить подачу отопления и восстановить его, когда температура снизится", - отметили в мэрии.
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Сообщается, что приостановка подачи отопления позволит избежать нерационального потребления газа, а значит экономить газ.
Сейчас во Львове +13 градусов, по информации Гидрометцентра. Согласно прогнозу, температура в +13-+15 градусов выше нуля будет сохраняться как минимум до конца недели.
Напомним, отопительный сезон начался во Львове 22 октября.