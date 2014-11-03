Актера Владимира Зеленского хотят объявить персоной нон грата в России - СМИ

Соответствующее заявление на имя министра культуры России Владимира Мединского, главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова, председателя комитета Государственной думы по культуре Станислава Говорухина и кинопрокатчиков отправил председатель молодежного движения "Справедливая Сила" Илья Свиридов, пишет газета "Известия".

"Этот "шоумен" на содержании врага России - Игоря Коломойского - является принципиальным и системным антироссийским пропагандистом. Он неоднократно выступал на концертах в поддержку так называемой АТО, давал бесплатные выступления перед Нацгвардией и даже лично пожертвовал один миллион гривен на борьбу с сепаратистами. При всем этом Зеленский прикрывается статусом артиста комического жанра, мол это все в шутку", - говорится в заявлении.

Читайте такжеВ Минкульт уже пришло поручение запретить показ фильмов с Пореченковым – Нищук

Также Свиридов подготовил заявление на имя главы Чечни Рамзана Кадырова, так как ранее, по его словам, Зеленский "издевался над кадрами с похорон отца Кадырова" в своей юмористической передаче.

По словам режиссера комедии "8 новых свиданий" Марюса Вайсберга, Зеленский любит русский народ и не хочет прекращать сотрудничество с Россией.

"Он 5 лет прожил в Москве, он сам себя русским ассоцирует. А то, что сейчас вокруг него происходит, - искусственно созданный миф", - отметил режиссер.