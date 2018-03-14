Венгрия рекомендовала своим гражданам отказаться от поездок на Закарпатье с 16 по 18 марта

Причиной названа «сложная политическая и общественная ситуация» в регионе, а также «во избежание возможных провокаций».

Венгрия призвала своих граждан отказаться от поездок на Закарпатье в период с 16 по 18 марта. Как передает корреспондент УНИАН, объявление такого содержания размещено на официальном сайте Генерального консульства Венгрии в Ужгороде.

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Отмечается, что «из-за сложной политической и общественной ситуации в регионе, а также во избежание возможных провокаций» венгерским группам и индивидуальным путешественникам не рекомендуется ездить на Закарпатье в период с 16 по 18 марта 2018 года.

Особенно не рекомендуют венгерские дипломаты ехать в определенные города (например, в Хуст или Ужгород). Также в это время они советуют избегать посещения Верецкого перевала, на границе Львовской и Закарпатской областей.

Как сообщают закарпатские СМИ, 17 марта организация «Карпатская сечь» объявила о марше славы героев в Ужгороде. Соответствующий пост размещен сегодня на сайте организации в Facebook.

Как известно, 13 марта закарпатский активист Иван Данацко сообщил о том, что трое неизвестных в балаклавах избили его после того, как он известил Закарпатскую областную администрацию и Ужгородский городской совет о подаче иска в Закарпатский окружной суд с целью запретить «Карпатской сечи» проводить марш нацистов, который планируется в Ужгороде 17 марта. В 2015 году во время аналогичного марша раздавались призывы «Мадьяров - на ножи!».

14 марта закарпатская полиция сообщила о расследовании данного факта по признакам ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц").