В Одессе передано в суд дело экс-судьи, которая незаконно передала частным лицам базы отдыха и дома на берегу моря

На протяжении 2012-2014 годов судья передала в собственность частным лицам две базы отдыха на побережье Черного моря, магазин, дома и другие объекты в пгт Затока и городе Белгород-Днестровском.

В Одессе завершено расследование в отношении бывшей судьи, вынесшей десять неправосудных решений по отчуждению из госсобственности имущества, в частности, баз отдыха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, следователи прокуратуры области накануне завершили досудебное расследование, и прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда.

Женщина обвиняется в вынесении десяти заведомо неправосудных решений по гражданским делам, чем пострадавшим нанесен ущерб в сумме 5 млн грн.

Следователи установили, что указанным решениям, принятым на протяжении 2012-2014 годов, судья незаконно признала право собственности на недвижимое имущество за физическими лицами.

«Это право собственности на две базы отдыха на побережье Черного моря, магазин, дома и другие объекты в курортном пгт Затока и городе Белгород-Днестровском. В общем – недвижимость площадью более 5 тыс. кв. м», - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в прокуратуре, своим постановлением судья передала третьим лицам 100% собственности «Базы отдыха Харьков» и административные здания базы «Зори Тирасполя».

В настоящее время неправосудные решения отменены судом апелляционной инстанции по жалобам Белгород-Днестровской местной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года в Одесской области экс-судье было сообщено о подозрении в вынесении неправосудных решений, которыми незаконно признано право собственности на базы отдыха. Сообщалось, что судья вынесла десять заведомо неправосудных решений по гражданским делам, которыми незаконно признано право собственности на недвижимое имущество за частными лицами.