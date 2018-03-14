В Украине увеличили выплаты на реабилитацию детей с инвалидностью

Предельная сумма для детей с инвалидностью 2-й и 3-й групп будет увеличена с 9 тыс. до 17 и 25 тыс. грн соответственно, для детей-сирот и детей без родительской опеки предельная сумма выплат увеличивается еще на 50%.

Кабмин увеличил предельную сумму, выделяемую из государственного бюджета на мероприятия по реабилитации детей с инвалидностью. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, предельная стоимость реабилитационных мероприятий не пересматривалась с 2012 года.

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«Мы навязывали родителям то учреждение реабилитации, которое мы определяли. Хотя у них было желание повезти ребенка в другое учреждение, но его стоимость они не могли оплатить. С 2012 года эта программа была мертвая, хотя каждый год на нее выделялись средства», - сказал министр.

Рева сообщил, что предельная сумма на реабилитационные мероприятия для детей с инвалидностью 2-й и 3-й группы будет увеличена с 9 тысяч гривен до 17 и 25 тысяч гривен соответственно, для детей-сирот и детей без родительской опеки предельная сумма услуг увеличивается еще на 50%.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло ряд постановлений, призванных повысить качество жизни людей с инвалидностью в Украине. Предусмотрено расширение обеспечения средствами реабилитации участников АТО.

Предусматривается возможность компенсации покупки в торговых сетях некоторых средств реабилитации для сокращения процедуры их приобретения.

Правительство также намерено стимулировать местные органы самоуправления к созданию службы по перевозке людей с инвалидностью.