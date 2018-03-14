В реестр неплательщиков алиментов попали уже более 170 тысяч человек

Реестр обновляется ежедневно, в нем есть депутаты и чиновники, рассказал министр юстиции.

На сегодняшний день в публичном реестре неплательщиков алиментов уже находится более 170 тыс. человек, 7 тыс. объявлены в общенациональный розыск.

Читайте такжеБолее 7 тысяч неплательщиков алиментов объявлены в розыск - ПетренкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции Павел Петренко заявил во время заседания правительства.

"Сейчас этот реестр ежедневно обновляется, в нем уже есть в публичном доступе более 170 тыс. злостных неплательщиков алиментов. В нем есть и депутаты, и чиновники", - сказал министр.

Петренко также рассказал, что с начала действия закона, которым введены новые инструменты воздействия на должников по выплате алиментов, 82 тыс. должников был запрещен выезд за границу.

"80 тыс. должников получили запрет управления транспортными средствами, около 79 постановлений было вынесено о запрете пользования оружием. 7 тыс. должников объявлены в общенациональный розыск", - заявил Петренко.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (регистрационный номер 7277).

Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты. Также к должнику, у которого есть задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным, пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов и др., а также ограничить в праве охоты.

Также введен новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.

4 января президент Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, а 6 февраля был представлен реестр неплательщиков алиментов.