Боевики установили в центре Стаханова артустановку и начали обстреливать из нее Бахмутку

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«В настоящее время остается сложной ситуация на трассе Бахмутка. По блокпостах, где несут службу подразделения сил АТО, боевики ведут огонь из артиллерийских систем и минометов», - говорится в сообщении.

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«Известно, что одна из огневых позиций боевиков расположена в центре Стаханова, и именно оттуда террористы стреляют из 152-мм самоходной артиллерийской установки САУ 2-С-1», - отмечает пресс-центр АТО.

Согласно сообщению, силы АТО принимают меры по устранению причин и угроз, которые приводят к обстрелов подразделений. Во взаимодействии с группами огневой поддержки, штурмовыми подразделениями уничтожают боевиков.