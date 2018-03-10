На одесском вокзале пьяный высокопоставленный полицейский из Сум устроил стрельбу – источник

Официально в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области эту информацию не комментируют.

В Одессе высокопоставленный полицейский из Сум устроил стрельбу.

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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о руководителе управления защиты экономики Нацполиции в Сумской области, который якобы в состоянии алкогольного опьянения, стал участником конфликта в поезде Киев-Одесса.

По данным источника, мужчина, находясь в вагоне поезда, прибывающего на станцию «Одесса-Главная», начал стрелять из травматического пистолета.

«Физическое состояние (опьянение) не позволило ему покинуть вагон, и он отправился в вагоне на «отстой». Позднее выяснилось, что исчез пистолет», - отметил представитель, уточнив, что это произошло «на нынешние праздники».

Данную информацию также подтверждает сумское издание «Данкор».

Официально в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области эту информацию не комментируют. При этом подтвердили, что «полицейский в поезде присутствовал».