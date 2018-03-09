Рубан занимался в организации Медведчука проектом «Украинская федерация» - СБУ

В Службе безопасности утверждают, что проект Рубана предусматривал федерализацию Украины с помощью так называемых «народных республик».

Задержанный за подготовку теракта переговорщик Владимир Рубан в течение нескольких лет активно сотрудничал с организацией «Украинский выбор» Виктора Медведчука, где занимался проектом федерализации Украины.

Читайте также"Об оружии не знал": Рубан отверг все обвинения в суде (видео)Как сообщает LIGA.net, об этом журналистам рассказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

"Сегодня Рубан заявлял, что не имеет отношения к движению «Украинский выбор». Мы подготовили, пользуясь исключительно открытыми источниками информации, небольшую презентацию, которая свидетельствует о том, что в течение нескольких лет Рубан активно сотрудничал с движением Украинский выбор. Более того, руководил одним из подпроектов организации в рамках проекта Украинская федерация", - заявил он.

По словам Гуськова, в проекте, которым занимался Рубан, были заложены идеи федерализации Украины с помощью так называемых народных республик.

Руководитель аппарата СБУ также добавил, что это не вся информация о связях Рубана с «Украинским выбором», которой располагает Служба безопасности.

"Это не значит, что это все, что у нас есть. Это все, что мы можем сейчас показать", - заключил Гуськов.

Как сообщал УНИАН, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Рубана с арсеналом оружия, скрытым в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (подготовка к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток.

Сегодня глава СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.

Имя Владимира Рубана не раз связывали с участником Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске и кумом российского президента Владимира Путина - Виктором Медведчуком. СМИ писали, что он был участником организации Медведчука "Украинский выбор", но позже вышел из нее и зарегистрировал общественную организацию "Офицерский корпус".

Тем не менее, на суде Рубан заявил, что не контактировал с Виктором Медведчуком, и даже назвал его своим врагом.