Что женщины скорее всего получат в подарок на 8 марта (социсследование)

На 8 Марта мужчины наиболее склонны дарить женщинам цветы, косметику, украшения или внимание и доброе слово.

Такими являются данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), результаты которого переданы УНИАН.

В частности, проведя опрос среди мужчин на тему: “Какой подарок вы больше всего хотели бы подарить любимой женщине на 8 Марта?”, а среди женщин – “Какой подарок вы больше всего хотели бы получить от любимого мужчины на 8 Марта?”, КМИС также сравнил результаты таких опросов с данными 2003 года.

Следовательно, в 2003 году на 8 Марта цветы больше всего хотели подарить своим любимым 37,5% мужчин, а в 2008 году – 30,4%. На втором месте оказались "туалетная вода, парфюмерия, косметика” – соответственно, 11,2 и 10,4 процентов. Третье место как вариант подарка заняло “ювелирное украшение” с 7,4 и 9,5 процентами. Следующими в рейтинге подарков от мужчин стали “забота, внимание, доброе слово”, часть которых выросла с 0,5% в 2003 году до 7,6% в 2008-м. “Романтичный ужин” или “деньги” склонны подарить любимым женщинам по 4,3% мужчин (в 2003 году, соответственно, 5,9% и 3%).

Остальные варианты подарков (предмет одежды, обуви; дом, квартиру; электробытовые приборы; романтическое путешествие; автомобиль; хозяйственные мелочи; книги, подписку на журналы; игрушку; домашнего животного; ребенка; другое) готовы подарить от 0,3 до 3,7 процентов мужчин. При этом 3,7% отметили, что не имеют такого человека, которому бы они сделали подарок на 8 Марта.

В то же время, женщин, которые не ждут ни от кого получить подарок на праздник, оказалось 10,5%.

А относительно ожидания остальных на подарки, то женские желания распределились таким образом: цветов хотят 22,2% (в 2003 году – 27,3%); заботы, внимания и доброго слова ожидают 11,8% (в 2003 г. – 2,4%); ювелирное украшение – 8,5% (соответственно, 4,9%); туалетную воду, парфюмерию, косметику – 7,7% (соответственно, 9,3%); романтическое путешествие – 4,7% (3,3%); деньги – 4,5% (3%). Остальные, предложенные в исследовании подарки, хотели бы получить от 0,3 до 4,1% женщин.

Всеукраинский опрос общественного мнения был проведен на протяжении 8-17 февраля 2008 года. КМИС методом интервью опросил 2046 респондентов, проживающих во всех областях Украины, в Крыму и в Киеве по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины, старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,0% - для показателей близких, к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%.