"Там лиц не было": потерпевшие в деле о жутком ДТП в Харькове дали показания в суде (видео)

В зале суда высказались Оксана Евтеева – в аварии она потеряла мужа и сестру, Игорь Берченко – отец Оксаны и погибшей Дианы.

Киевский районный суд закончил допрашивать потерпевших в деле о резонансном ДТП.

Также была допрошена пассажирка "Лексуса" - подружка Елены Зайцевой, передает 057.

Оксана Евтеева, пострадавшая в аварии, потеряла сестру и мужа: "Я помню, как мы стояли на светофоре. И следующее, что я помню, это как я очнулась в больнице и пыталась встать".

По словам Евтеевой, было проблемно вернуть деньги от семьи Зайцевой, потому что это не помощь.

Игорь Берченко, отец пострадавшей Оксаны и погибшей Дианы: "Когда бежали по коридору, у Оксаны пальто светло-коричневого цвета, оно лежало все в крови".

Читайте такжеСуд над Зайцевой и Дроновым: пострадавшие в жутком ДТП в Харькове дают показания (фото)Николай Пономаренко, отец погибшей Натальи Умаевой: "Внучка рассказывает, что в момент аварии она разговаривала с мамой, нашей дочерью по телефону. И мама сказала, что едет уже домой и вдруг голос мамы исчез в телефоне, стали слышны какие-то крики. Мужской голос в трубку сказал: "здесь страшная авария". 14-летний ребенок взял паспорт матери и поехал на Сумскую искать маму".

Юрий Фабрис, брат и дядя погибших Аллы и Анастасии Сокол: "Я остался один. У меня есть мать, есть бабушка, есть ребенок, но смысл, я думаю, понятен потерпевшим - что такое один?! Жалею об одном, что я не сделал фотографии оттуда и не привез показать Зайцевой, Дронову. Показать, что там было. Хоронили не в закрытом гробу, но с закрытыми лицами, потому, что там лиц не было".

Марина Ковалева, пассажирка "Лексуса", утверждает, что Зайцева притормаживала и повернула руль правее.

"В СМИ ее освещают как девочку-мажорку, наркоманку молоденькую. Я бы хотела сказать, что это совсем не так. Я знаю Алену 2 года, Алена очень добрый отзывчивый человек, который поможет в любой ситуации. Даже когда у нее нет возможности, она всегда ее найдет. Я знаю, как Алене сейчас тяжело. После всего этого, как она переживает и как тяжело переносит эту трагедию. Как ей хочется всем помочь", - говорит Ковалева.

Ранее Марина Ковалева, пассажирка Lexus, влетевшего в пешеходов в центре Харькова, утверждала, что авто ехало на мигающий зеленый со скоростью не более 75 километров в час.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек умер в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.