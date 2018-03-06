"Распятый мальчик" отдыхает: боевики выдали новый фейк о "Правом секторе"

В "ДНР" рассказали, как "Правый сектор" якобы заставил бабушку съесть газету на блокпосту.

Так называемый заместитель командующего оперативным командованием террористов "ДНР" Эдуард Басурин отличился очередным фейком о “зверствах” “Правого сектора” под Донецком.

В интервью сепаратистским СМИ он рассказал, что представители “Правого сектора” в случае обнаружения сим-карты оператора террористов “Феникса” ломают ее либо предлагают заплатить “выкуп”.

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“Там вообще был вопиющий случай: бабушка завернула тормозок в местную газету. Когда они ее увидели, то забрали тормозок и пытались на улице спалить газету. Был сильный ветер, и они не могли ее поджечь. Они заставляли бабушку эту газету съесть. Люди возмутились, их слушать никто не стал. Когда люди стали возмущаться, они газету все-таки забрали, тормозок отдали, но в очень грубой форме обращались с людьми, которые находились в этом автобусе”, - поведал Басурин.

Напомним, телесюжет о «распятом мальчике», в котором «Беженка из Славянска вспоминает, как при ней казнили маленького сына и жену ополченца» был показан в 2014 году на российском «Первом канале». В репортаже содержались не подтвердившиеся впоследствии «свидетельства» о якобы имевших место издевательствах украинских силовиков над поддерживавшими ДНР жителями города Славянска, в том числе о распятии трёхлетнего мальчика на глазах у его матери.

Скандальный сюжет получил значительный общественный резонанс. Одни увидели в нём свидетельство крайнего непрофессионализма и использования российских государственных СМИ в информационной войне с целью разжигания ненависти и вражды, другие — доказательство того, что «дезинформация» и «ложь» «стали нормой» для российских государственных СМИ.