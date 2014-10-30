В Украине уже зарегистрированы 440 тыс. переселенцев из Крыма и Донбасса
Более 440 тыс. граждан Украины временно сменили место проживания в связи с действиями террористов на востоке Украины и аннексией Россией Крыма.
Об этом сообщил первый заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.
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"По нашим данным, у нас сегодня около 440 тыс. лиц, которые сменили место проживания", - сообщил он.
Также он проинформировал, что почти 100 тыс. переселенцев уже стоят на учете и половине из них назначены госпособия.
"Уже поставили на учет 99 тыс. лиц, 49,5 тыс. уже назначена государственная поддержка на проживание, и она очень своевременна, потому что у нас сегодня уже начинается отопительный сезон и необходимо компенсировать затраты на проживание", - отметил первый замминистра.
Как сообщал УНИАН, неделю назад Минсоцполитики сообщило о 425 тыс. переселенцев из Крыма и Донбасса.