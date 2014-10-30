В Украине уже зарегистрированы 440 тыс. переселенцев из Крыма и Донбасса

Об этом сообщил первый заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин.

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"По нашим данным, у нас сегодня около 440 тыс. лиц, которые сменили место проживания", - сообщил он.

Также он проинформировал, что почти 100 тыс. переселенцев уже стоят на учете и половине из них назначены госпособия.

"Уже поставили на учет 99 тыс. лиц, 49,5 тыс. уже назначена государственная поддержка на проживание, и она очень своевременна, потому что у нас сегодня уже начинается отопительный сезон и необходимо компенсировать затраты на проживание", - отметил первый замминистра.

Как сообщал УНИАН, неделю назад Минсоцполитики сообщило о 425 тыс. переселенцев из Крыма и Донбасса.