Президент подписал указ об усилении соцгарантий участникам АТО и жителям Донбасса

Указ №835 "О безотлагательных мерах по обеспечению дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан" обнародован на сайте главы государства.

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В частности, этот указ обязывает Кабинет министров разработать и внести в Верховную Раду законопроекты о социальной защите лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО в составе добровольческих батальонов, и членов их семей, а также об изменениях в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления права на поступление вне конкурса в высшие учебные заведения указанных лиц.

Кроме того, Кабмин должен подготовить предложения по предоставлению права на поступление вне конкурса в вузы детям, родители (один из родителей) которых погибли во время участия в АТО или в результате ранения, а также принять меры по решению вопроса о переводе на обучение за средства госбюджета детей участников боевых действий.

Также Кабмину поручено обеспечить решение вопроса о продлении приема на обучение в вузы лиц, которые проживают в Донецкой и Луганской областях и были рекомендованы к зачислению или переводятся из вузов, расположенных на территории этих областей.

Кабинету министров поручено принять неотложные меры по устройству в кратчайшие сроки детей, родители (один из родителей) которых погибли во время участия в АТО или умерших вследствие ранения, в приемные семьи, детские дома семейного типа, а также в учреждения для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.