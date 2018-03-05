Под судом над Крысиным собрались полсотни "титушек": тот заявил, что молодчиков не знает, но пообщался с ними (фото, видео)

Также возле суда собираются националистические общественные организации С14 и "Национальный корпус".

К Дарницкому райсуду Киева, где в понедельник слушается дело Юрия Крысина, стягиваются подозрительные молодые люди спортивного телосложения.

"Титушки" собираются неподалеку от здания суда, в парке "Таращанец", передает "Украинская правда".

Читайте такжеАктивисты принесли "титушке" Крысину в больницу яд, а священник облил его зеленкой (фото, видео)По подсчетам журналистов, их там около 50. На просьбу представиться они не отвечают.

Рассмотрение дела было назначено на 13:30, но начался суд около 14:00. В нем Крысина обвиняют в пытках, в результате которых пострадали Владислав Иваненко, Светлана Кирилаш и Екатерина Веремий.

Также обвиняемым по делу проходит Сергей Чемес, который сейчас находится под стражей.

На суд пришел и сам Крысин, который пока не арестован. Возле здания его встретили активисты и задали несколько вопросов. В ответ Крысин злословил и говорил, что не виноват в убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

По информации "Громадського", также Крысин заявил активистам, что не знает собравшихся парней, однако позже подошел к ним и общался.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

На заседании Крысин и двое защитников Игорь Василенко и Татьяна Гнатюк попросили суд перенести слушание дела. Свое ходатайство обвиняемый объясняет тем, что его адвокат находится в Луганской области. Защитники ходатайствуют, потому что хотят иметь время на ознакомление с обвинительным актом.

Как сообщал УНИАН, 4 марта около 50 участников "Автомайдана", С14 и представителей других общественных организаций пикетировали дом "титушки" Юрия Крысина.

В ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирская и Большая Житомирская в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремея. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремея является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который добивал битой раненого журналиста, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.