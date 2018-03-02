"Не выдержало сердце": умер отец заключенного в России Сущенко
14:52, 02 марта 2018Общество
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О смерти Владимира Сущенко в социальной сети сообщила супруга заключенного Романа Анжелика.
Владимир Поликарпович и Валентина Ивановна Сущенко / фото Укринформ
Ушел из жизни Владимир Поликарпович Сущенко, отец Романа Сущенко — украинского журналиста, которого удерживают в московской тюрьме Лефортово.
Об этом сообщила жена политзаключенного Анжелика Сущенко на своей странице в Facebook.
"Не дождался отец сына... не выдержало сердце.... Вечная память....", - говорится в ее сообщении.
"Сегодня умер дедушка. Он до последнего вздоха боролся за нашего Романа Сущенко. Светлая память", - пишет на своей странице в Facebook дочь заключенного в РФ журналиста.
Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.
24 января 2018 года суд в Москве продлил срок ареста Сущенко до 30 марта.
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