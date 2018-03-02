"Не выдержало сердце": умер отец заключенного в России Сущенко

14:52, 02 марта 2018
Общество
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Владимир Поликарпович и Валентина Ивановна Сущенки / фото Укринформ

Об этом сообщила жена политзаключенного Анжелика Сущенко на своей странице в Facebook.

"Не дождался отец сына... не выдержало сердце.... Вечная память....", - говорится в ее сообщении.

"Сегодня умер дедушка. Он до последнего вздоха боролся за нашего Романа Сущенко. Светлая память", - пишет на своей странице в Facebook дочь заключенного в РФ журналиста.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

24 января 2018 года суд в Москве продлил срок ареста Сущенко до 30 марта.

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Теги: #Сущенко в РФ#Роман Сущенко в России#умер отец Сущенко