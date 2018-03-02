"Не выдержало сердце": умер отец заключенного в России Сущенко

О смерти Владимира Сущенко в социальной сети сообщила супруга заключенного Романа Анжелика.

Ушел из жизни Владимир Поликарпович Сущенко, отец Романа Сущенко — украинского журналиста, которого удерживают в московской тюрьме Лефортово.

Об этом сообщила жена политзаключенного Анжелика Сущенко на своей странице в Facebook.

"Не дождался отец сына... не выдержало сердце.... Вечная память....", - говорится в ее сообщении.

"Сегодня умер дедушка. Он до последнего вздоха боролся за нашего Романа Сущенко. Светлая память", - пишет на своей странице в Facebook дочь заключенного в РФ журналиста.

24 января 2018 года суд в Москве продлил срок ареста Сущенко до 30 марта.