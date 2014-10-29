Между Артемовском и Краматорском похищена группа волонтеров

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал журналист и волонтер Родион Шовкошитный. "Между Артемовском и Краматорском была похищена группа волонтеров. Это было сделано в глубоком нашем тылу, вероятно разведывательно-диверсионной группой ДНР", - сообщил он.

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Волонтер отметил, что точное количество похищенных людей в настоящее время уточняется.

Также журналист рассказал, что разведка уже подтвердила факт похищения и сейчас уже ведутся переговоры об освобождения волонтеров из плена.