Силы АТО обменяли 8 боевиков на 11 пленных военных и волонтеров

Об этом сообщается на сайте «Блока Петра Порошенко», а также президент сообщил об этом в своем Twitter.

Щойно повідомили добру новину про звільнення 7-ох військових 80-ої аеромобільної бригади, трьох волонтерів та правозахисниці Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 октября 2014

Таким образом, из плена освобождено: Савчука Юрия Григорьевича, Литвина Я. Ю, Кузьмина Михаила Степановича, Чегина Н. М, Демиденко Андрея Юрьевича, Бойко А. А, Бондаренко Евгения Александровича.

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Освобождены волонтеры: Захаров Сергей (Днепропетровск), Гайде Ризаева (волонтер, член координационного совета Майдана), Кононовы Александр и Виктория (супруги).

Также на блокпост под Счастьем передали помощь, которую собирали киевские школьники: спальники, берцы, теплую одежду, термобелье и консервы.