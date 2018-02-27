Одного из фигурантов "дела Мартыненко" задержали и посадили под домашний арест

Экс-руководитель одного из подразделений ГП «НАЭК «Энергоатом» был задержан в аэропорту "Борисполь" 22 февраля.

В деле расследования уголовного производства по подозрению бывшего председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко в завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" и «НАЭК «Энергоатом» суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста и обязал носить браслет экс-руководителю обособленного подразделения «Энергоатома».

Читайте такжеСуд ослабил меру пресечения Мартыненко: теперь он может свободно передвигаться по УкраинеКак говорится в сообщении на сайте НАБУ, 22 февраля 2018 года в аэропорту «Борисполь» был задержан бывший руководитель обособленного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом», подозреваемый в нанесении ущерба ГП «НАЭК «Энергоатом».

Согласно информации, в течение последних трех месяцев этот человек находился в розыске.

"По версии следствия, подозреваемый выступал представителем компании «BRADCREST INVESTMENTS SA» (Панамская Республика). В частности, лично договаривался с представителями «SKODA SA» относительно размеров перечислений «откатов» и подписывал документы, которые стали основанием для перечисления средств на расчетные счета компании «BRADCREST INVESTMENTS SA», единственным владельцем (бенефициаром) которой является экс-народный депутат Украины, экс-председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (Николай Мартыненко УНИАН)", - говорится в сообщении.

Также сказано, что "на счету указанной компании в швейцарском банке по запросу Национального бюро арестованы средства в сумме, эквивалентной 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарских франков)".

В этой связи сказано, что пока подозреваемому, действия которого квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На него также возложена обязанность носить средство электронного контроля, а также сдать паспорта.

В антикоррупционном ведомстве напомнили, что расследование по факту завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере 6,4 млн евро детективы Национального бюро зарегистрировали в декабре 2015 года. Указанное производство в ноябре 2017 года было объединено с расследованием фактов завладения средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК) в размере 17,28 млн долл. США.

Сейчас в объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 4 находятся в розыске. Среди подозреваемых - действующие руководители ГП «ВостГОК», Государственного концерна «Ядерное топливо», НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Объединенная горно-химическая компания» и структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».

Также сказано, что 9 января 2018 года экс-председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса и его защитникам открыт доступ к материалам уголовного производства.

Напомним, в октябре прошлого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом» бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».