Детективы НАБУ сообщили о подозрении Мартыненко в завладении имуществом "Энергоатома"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом» бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом».

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Как сообщают в пресс-службе НАБУ, действия лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

«По версии следствия, экс-народный депутат Украины, бывший председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, в сговоре с тремя лицами - упомянутым должностным лицом структурного подразделения ГП «НАЭК «Энергоатом», бывшим руководителем этого же подразделения и еще одним лицом, приближенным к экс-народному депутату, организовали коррупционную схему, в результате которой интересам ГП «НАЭК «Энергоатом» нанесен ущерб в размере 6,4 млн евро», - говорится в сообщении.

Как выяснили детективы НАБУ, «участники группировки в 2008-2012 годах искусственно создали условия проведения ряда тендеров, благодаря которым победителем признана чешская компании «Škoda JS» (фактическим владельцем является российское ЗАО «Объединенные машиностроительные заводы») с завышенными на 6,4 млн евро ценовыми предложениями, что в отдельных случаях составляло до 20% от стоимости оборудования».

В ведомстве отметили, что в дальнейшем, после получения указанных средств по контрактам, заключенным с ГП «НАЭК «Энергоатом» , «Škoda JS» перечислила 6,4 млн евро на счет компании« Brasdcrest Investment SA» (Панамская Республика), бенефициаром которой является экс-народный депутат Украины.

На счету указанной компании в швейцарском банке по запросу Национального бюро о международной правовой помощи арестованы средства в сумме, эквивалентной 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарских франков).

Следственные действия продолжаются. Устанавливается местонахождение остальных предполагаемых участников группировки.