С 1 марта пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы

Контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с 1 марта переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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"С 1 марта 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график работы. В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

В ГПСУ призвали граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через КПВВ.

Как сообщал УНИАН, в ОБСЕ сообщили о минометных обстрелах возле их передовой базы в Попасной.