В ОБСЕ сообщили о минометных обстрелах возле их передовой базы в Попасной

Сотрудники СММ покинули базу и переместились в укрытие.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о минометных обстрелах вблизи передовой базы наблюдателей в Попасной. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном на сайте организации.

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"Вечером 23 февраля, находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали длительные нарушения режима прекращения огня, из которых большинство зафиксировано на расстоянии 3-4 км к юго-востоку. Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрелы из 120-мм миномета примерно в 500 м к северу. Сотрудники Миссии (6 наблюдателей, фельдшер и переводчик) немедленно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение около 15 минут", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в субботу, 24 февраля, наблюдатели СММ оставили передовую базу и вернулась в патрульный центр СММ в Северодонецке.

Также сообщается, что патрульные СММ вернулись на передовую патрульную базу в Попасной 22 февраля после того, как 19 декабря 2017 года она была временно передислоцирована из-за взрывов.

3 февраля патруль ОБСЕ попал под обстрел на территории ОРДЛО. Пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в 10-15 метрах к востоку от них. Патруль миссии немедленно покинул этот район.