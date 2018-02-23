В ТЦ GLOBUS открывается RESERVED, DeFacto и New Work Labs

В первой половине года открывается сразу два фэшн-якоря, а так же новый для украинского рынка формат европейского коворкинга.

Весной 2018 года в ТЦ GLOBUS запланировано три больших открытия: двухэтажный флагманский магазин RESERVED, первый в Украине флагманский магазин DeFacto и европейский коворкинг New Work Labs.

Открытие для посетителей двухэтажного флагманского магазина RESERVED запланировано на май 2018 года. Бренд польской группы LPP станет самым крупным фэшн-оператором в наземной части ТЦ. Магазин общей площадью около 2000 кв.м занял 1 и 2 этаж в ТЦ GLOBUS 2.

Также в наземной части ТЦ GLOBUS 2 в конце мая откроется европейский коворкинг New Work Labs с рабочей площадью около 1000 кв.м. Для венгерской компании New Work Labs это станет первым проектом в Украине.

Третье и самое обсуждаемое открытие турецкого оператора DeFacto состоится в ТЦ GLOBUS 1 в мае 2018 года. Новый магазин площадью 1200 кв.м. также станет первым флагманским магазином DeFacto в Киеве и Украине.

«Для ТЦ GLOBUS 2018 год - год больших открытий. В первой половине года открывается сразу два фэшн-якоря, а так же новый для украинского рынка формат европейского коворкинга. Это стало возможным благодаря обновлениям, которые мы активно внедряем последние несколько лет. Эти открытия - важный шаг в развитии торгового центра», — комментирует коммерческий директор ТЦ GLOBUS Петр Хорошок.

ТЦ GLOBUS — торговый центр на Майдане Независимости в Киеве. Состоит из двух частей GLOBUS 1 и GLOBUS 2, общей площадью 35 400 кв. м., на которой расположено более 200 магазинов и ресторанов с мировыми и украинскими брендами. С 2008 года принадлежит крупной европейской инвестиционной компании — London & Regional Properties.