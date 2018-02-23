На Житомирщине с начала года усыновили и устроили в семейные формы воспитания 21 ребенка

В общем, в области уже функционирует 42 детских дома семейного типа и 196 приемных семей, в которых воспитывается 638 детей.

В 2018 году на Житомирщине в детские дома семейного типа и приемные семьи устроили 15 детей-сирот, еще 6 детей усыновили граждане Украины.

Об этом УНИАН сообщили в службе по делам детей Житомирской облгосадминистрации.

«Усыновление и развитие приемных семей и детских домов семейного типа являются приоритетными формами устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Только за январь-февраль этого года семьи усыновили 6 детей. Еще 15 детей теперь воспитываются в трех вновь созданных детских домах семейного типа и одной приемной семьи», - сказано в сообщении.

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в Целом, в области уже функционирует 42 детских дома семейного типа и 196 приемных семей, в которых воспитывается 638 детей.

В течение 2017 года в области усыновлено 77 детей.

"Кроме этого, службы мотивируют семьи к усыновлению семейных групп, поскольку большая часть детей, которые находятся на учете по усыновлению, имеют братьев и сестер. Так, в прошлом году 14 семей усыновили детей родственными группами вместе с братьями или сестрами. Еще две семейные группы усыновили иностранные граждане", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине почти 91% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитываются в семьях.