Суд отменил тюремный приговор работавшим на "Новороссия ТВ" журналистам Васильцу и Тимонину

Киевлянина Дмитрия Васильца и жителя Бердичева Евгения Тимонина суд признал виновными в содействии террористической организации и приговорил их к девяти годам лишения свободы.

Апелляционный суд Киева отменил приговор осужденным к девяти годам тюрьмы экс-сотрудникам 17 канала Дмитрию Васильцову и Евгению Тимонину, обвиняемых в участии в проекте террористов "Новороссия ТВ".

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила адвокат Наталья Вознюк.

"Таким образом, суд отменил решение Андрушовского суда Житомирской области и решил пересмотреть дело в первой инстанции. Судья постановил отпустить Васильца и Тимонина из-под стражи в зале суда и обязать находиться по месту жительства с обязательным ношением электронного браслета.

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Осужденных освободили из-под стражи в зале суда.

Адвокат также добавила, что ее подзащитным избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине к 9 годам лишения свободы были приговорены двое пособников телеканала «Новороссия ТВ». Такое решение вынес 28 сентября прошлого года Бердичевский суд.

Он признал киевлянина Дмитрия Васильца и жителя Бердичева Евгения Тимонина виновными в содействии террористической организации и приговорил их к девяти годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на прокуратуру Житомирской области, ныне осужденных были взяты под стражу 25 ноября 2015-го года.В июне-июля 2014 года они выехали на подконтрольную «ДНР» территорию в пгт. Донецк. Также они доставляли оборудование, консультировали и практическую помощь представителям телеканала «Новороссия ТВ» для налаживания прямого эфира, трансляций новостей о деятельности так называемой «ДНР». Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом СБУ в Житомирской области.