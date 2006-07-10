Национальному ботсаду подарят старейшее из существующих на Земле растений
13:46, 10 июля 2006Общество
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Национальный ботанический сад им. М.Гришко НАН Украины в подарок от международной организации Wollemi International получит старейшее из существующих в настоящее время на Земле растений Wollemia nobilis (Wollemia Pine). Церемония состоится 11 июля в 16-00 в Национальном ботаническом саду им. М.Гришко НАН Украины (ул. Тимирязевская, 1). Телефоны: 285-41-05, 8 (067) 406-34-92.
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