Траурные мероприятия в честь погибших майдановцев в Киеве (фоторепортаж, видео)

Неравнодушные киевляне третий день несут цветы и лампадки к Аллее Героев Небесной Сотни.

В 13:00 начался молебен возле Креста у верхнего выхода метро Крещатик. В 15 часов родственники погибших встретятся с Генеральным прокурором Украины. В 20:00 по Крещатику пройдет так называемая Лепестковая походка. Все желающие смогут возложить цветы и поставить лампадки вокруг гранитных фотографий погибших героев.

Неравнодушные киевляне третий день несут цветы и лампадки к Аллее Героев Небесной Сотни.

Читайте такжеВ Житомире в День Героев Небесной Сотни проведут вече памяти

В эти минуты в Михайловском соборе идет молебен по погибшим активистами Евромайдана. Там присутствуют и родственники погибших во время революции Достоинства. Сегодня к Аллее Героев Небесной Сотни идут не только родственники, но и рядовые киевляне.

В Михайловском соборе провели молебен по убитым Героями Небесной Сотни.

Именно этот храм во времена революции был и убежищем, и военным госпиталем, и местом опознания погибших активистов. Кроме родственников, друзей и неравнодушных помолиться за убитых пришли первые лица государства. В соборе молились за каждого погибшего.