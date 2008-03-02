МЧС объявило штормовое предупреждение на Черном и Азовском морях

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает об опасном ухудшении погодных условий в Черном и Азовском морях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, 2-3 марта в бассейне Черного и Азовского морей ожидается ветер 25-30 м/сек, на Черном море высота волн будет достигать 20-40 дм, на Азовском море – продвижение и дрейф льда, высота волн в открытом море - 13-20 дм, в портах Мариуполь и Бердянск - 13-15 дм.

Морские и речные координационные аварийно-спасательные центры МЧС и подразделения оперативного подчинения оповещены о штормовом предупреждении и приняли безотлагательные меры для готовности к действиям в экстремальных условиях.

Также пресс-служба МЧС призывает рыбаков во время ухудшения погодных не выходить в море, поскольку это крайне опасно для жизни.