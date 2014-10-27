Боевики из "Спарты" не ладят с главарем: на его место претендуют двое "отличившихся" в штурмах
09:26, 27 октября 2014Общество
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Между боевиками на Донбассе продолжают возникать разногласия.
REUTERS
В батальоне "Спарта" (А.Павлов, он же "Моторола") обостряется конфликт между боевиками и руководителем бандформирования.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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Эксперт уточняет, что на должность "командира батальона" вместо "Моторолы" претендуют сразу два кандидата из числа боевиков, наиболее отличившихся при штурме аэропорта в Донецке.
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