Между "ДНР" и "ЛНР" обостряется конфликт из-за распределения ресурсов из России

Между так называемыми «ДНР» и «ЛНР» обостряется конфликт за распределение ресурсов из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Между террористами так называемых «ДНР» и «ЛНР» обостряется конфликт за распределение ресурсов, которые поставляются из России», - заявил он.

Читайте такжеВ "ЛНР" объявили охоту на велосипедистов«Донецкие террористы обвиняют луганских в том, что они присваивают большую часть поступлений себе», - сказал Лысенко.

Кроме того, по данным СНБО, на Донбассе возросло количество вооруженных столкновений между боевиками.

«Фиксируется тенденция увеличения вооруженных столкновений между отдельными группами незаконных вооруженных формирований в борьбе за контроль над определенными имущественными комплексами», - отметил он.

«В частности, главари различных группировок ДНР усилили личную охрану, поскольку боятся физического уничтожения со стороны других банд», - добавил Лысенко.

По его словам, противостояние между террористами приобрело такую интенсивность, что несколько банд, сформированных из жителей АР Крым, отказались участвовать в дальнейших схватках и планируют в ближайшее время покинуть территорию Донбасса.

Как отмечал сегодня руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, среди местного населения Донбасса ведется активная агитационная работа с целью привлечения добровольцев из-за недостатка человеческих ресурсов в рядах боевиков.